Misteri Kematian Pangeran Arab Saudi di Hotel London Terungkap, Koroner: Dipicu Campuran Alkohol dan Narkoba

Ilustrasi pangeran Arab Saudi yang tewas di hotel di London tahun lalu. (NDTV)
JawaPos.com - Kematian seorang pangeran Arab Saudi yang ditemukan tak bernyawa di sebuah hotel mewah di London akhirnya terungkap. Hasil penyelidikan koroner menyimpulkan bahwa Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi al Saud meninggal akibat henti jantung yang dipicu kombinasi alkohol dan sejumlah zat terlarang serta obat penenang.
Kesimpulan tersebut disampaikan dalam sidang inkuisisi (inquest) di Inner West London Coroner's Court. Koroner juga menegaskan tidak ditemukan bukti keterlibatan pihak lain maupun indikasi bahwa sang pangeran sengaja mengakhiri hidupnya.
Abdullah, yang berusia 29 tahun, ditemukan meninggal dunia di kamar mandi kamar Hotel Marriott Kensington, London, pada 25 November 2025. Ia diketahui telah menginap selama sepekan setelah melakukan check-in pada 19 November.
Hasil pemeriksaan toksikologi menunjukkan kadar alkohol dalam darah Abdullah hampir tiga kali lipat di atas batas legal mengemudi di Inggris. Selain itu, tim forensik juga menemukan kandungan gamma-hydroxybutyrate (GHB), ganja, serta Xanax atau alprazolam di dalam tubuhnya.
Berdasarkan seluruh bukti yang dikumpulkan, pengadilan menyimpulkan penyebab kematian adalah henti jantung akibat efek gabungan alkohol dan obat-obatan tersebut. Koroner kemudian mengeluarkan putusan misadventure, yakni kematian yang terjadi akibat tindakan berisiko tanpa adanya niat untuk bunuh diri.
Riwayat Rehabilitasi Sebelum Meninggal
Dalam persidangan juga terungkap bahwa Abdullah sebelumnya memiliki riwayat kecanduan alkohol dan Xanax. Ia sempat menjalani program rehabilitasi di Priory Clinic, London, serta Rainford Hall di Merseyside.
Selama menjalani perawatan, tenaga medis menilai Abdullah mengikuti proses rehabilitasi dengan baik dan dikenal bersikap ramah kepada pasien lain. Namun, setelah keluar dari pusat rehabilitasi pada Oktober 2025, ia tidak menghadiri jadwal pemeriksaan lanjutan yang telah ditetapkan.
Ditemukan Sendirian di Dalam Kamar Hotel
Seorang petugas kebersihan hotel menemukan Abdullah dalam kondisi sudah tidak bernyawa di lantai kamar yang terkunci di lantai lima hotel. Saat ditemukan, ia masih mengenakan pakaian lengkap.
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