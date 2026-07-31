Ketua KPK Gelar Evaluasi Internal usai Anak Buahnya Diduga Peras Bupati Pemalang

JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto benar-benar dibuat malu oleh anak buahnya, yang diduga memeras Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Ia memastikan, akan melakukan evaluasi menyeluruh di internal lembaga antirasuah usai salah satu staf administrasi KPK ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Anom.

Menurut Setyo, peristiwa tersebut menjadi bahan introspeksi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Ia menegaskan pimpinan KPK tidak akan tinggal diam dan telah menyiapkan langkah-langkah pembenahan, terutama terkait sistem keamanan data dan informasi di lingkungan lembaga antirasuah.

"Iya pasti (evaluasi internal). Ini sebagai sebuah introspeksi. Artinya bagaimana sistem keamanan data, sistem keamanan informasi yang ada di KPK, supaya tidak terulang kembali permasalahan-permasalahan yang setidaknya ini kan sedikit banyak berpengaruh terhadap secara moril, secara mental, secara kinerja," kata Setyo di Gedung Juang KPK, Jakarta, Kamis (30/7).

Setyo mengungkapkan, jajaran pimpinan telah membahas secara rinci mekanisme pengamanan dokumen dan informasi agar memiliki sistem pertanggungjawaban yang lebih ketat.

Salah satu strategi yang akan diterapkan ialah memperkuat pengawasan terhadap akses dokumen sejak tahap penyelidikan hingga sampai ke tingkat pimpinan.

Menurut dia, hanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap suatu perkara yang diperbolehkan mengakses dokumen tersebut.

Langkah ini diharapkan dapat menjaga kerahasiaan informasi dan mencegah penyalahgunaan data.