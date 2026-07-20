Menhut Raja Juli Dorong Pemanfaatan Drone untuk Perkuat Pengawasan Hutan

JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengawasan kawasan hutan, guna mempercepat deteksi berbagai persoalan di lapangan. Salah satu teknologi yang dinilai efektif adalah drone, yang mampu membantu petugas memperoleh data sekaligus memetakan kondisi hutan secara lebih cepat dan akurat.

“Kita butuh teknologi. Drone salah satunya, bagaimana kemudian membantu pasukan darat (Tim UPT Kemenhut) untuk mengidentifikasi problem-problem yang muncul di lapangan,” kata Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Jakarta, Senin (20/7).

Raja Juli menegaskan, pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pemantauan kawasan hutan. Menurutnya, penggunaan drone dapat mempercepat identifikasi berbagai pelanggaran maupun ancaman terhadap hutan, seperti pembalakan liar, pembukaan lahan, aktivitas pertambangan ilegal, hingga kemunculan titik panas (hotspot).

“Kebutuhan adalah kebutuhan kecepatan kita untuk membantu pasukan darat (tim UPT Kemenhut) kita, dibantu dengan teknologi yang bisa mendeteksi hotspot, pembukaan lahan, illegal logging, illegal mining,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemantauan yang dilakukan secara berkala akan memudahkan pemerintah mendeteksi potensi gangguan sejak dini. Informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan tersebut kemudian dapat diteruskan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) maupun unit teknis terkait untuk segera ditindaklanjuti.

Selain itu, Raja Juli menyebut pemanfaatan drone termal juga berpotensi mendukung pemantauan hotspot serta aktivitas satwa liar di kawasan hutan.

Sebelum melakukan penambahan perangkat, Kemenhut akan mengevaluasi efektivitas drone yang telah dimiliki oleh berbagai unit kerja, termasuk bidang planologi serta Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).