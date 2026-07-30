Daftar 18 Kali OTT KPK Sepanjang 2026, dari Bupati hingga Wakil Menteri

Istri Bupati Pemalang Widiyantoro, dr Noor Faizah Maenofie (NFM) dikawal penyidik usai tiba di Gedung KPK Jakarta, Rabu (29/07/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, pada Selasa malam (28/7) menambah panjang daftar kasus rasuah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2026.
Berdasarkan catatan, Anom merupakan pihak ke-18 yang menjadi sasaran OTT KPK sejak awal tahun ini.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, operasi senyap itu mengamankan total 21 orang, termasuk Anom. Puluhan orang itu diamankan di wilayah Pemalang, Purworejo, dan Jakarta.
"Tim mengamankan sejumlah 21 orang. Yakni 5 orang diamankan di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan 1 orang di Purworejo," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/7).
Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK turut mengamankan uag senilai lebih dari Rp 2 miliar.
Uang itu diduga menjadi dasar tim penindakan KPK mengamankan Anom dan 20 orang lainnya. bahkan, istri Anom juga didatangkan ke KPK tadi malam, Rabu (29/7).
Diduga, uang miliaran rupiah tersebut terkait tindakan penyimpangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Pemalang.
"Adapun kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati, terkait dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang. Selain itu, penerimaan oleh Bupati juga diduga terkait dengan jual-beli jabatan," jelasnya.
OTT terhadap Bupati Pemalang menambah daftar panjang operasi senyap yang dilakukan KPK sepanjang tahun ini.
Sejak Januari hingga Juli 2026, lembaga antirasuah tercatat sudah melakukan 18 kali tangkap tangan yang mayoritas menyasar kepala daerah.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!