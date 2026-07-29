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Ryandi Zahdomo
Kamis, 30 Juli 2026 | 03.56 WIB

Kecewa Penanganan Kasus Eks Jampidsus Febrie, Mahasiswa Demo Bawa Rompi Pink dan Borgol ke Kejagung

BEM Persatuan Indonesia gelar aksi teatrikal dengan bawa rompi pink dan borgol di Kejaksaan Agung, Rabu (29/7). (Threads @ladybakerij) - Image

BEM Persatuan Indonesia gelar aksi teatrikal dengan bawa rompi pink dan borgol di Kejaksaan Agung, Rabu (29/7). (Threads @ladybakerij)

JawaPos.com - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Persatuan Indonesia kembali menggelar aksi demonstrasi jilid 3 di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (29/7).

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kekecewaannya atas proses hukum kasus mantan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah. Massa juga membawa simbol khusus berupa rompi pink serta borgol sebagai bentuk protes.

Aksi yang diikuti gabungan mahasiswa dari berbagai kampus, seperti Universitas Jayabaya, Universitas Ibnu Chaldun, Universitas Stebank, Universitas Bina Insani, dan lainnya ini mengusung tajuk "Indonesia Dikepung Korupsi dan Reformasi Kejaksaan Agung".

Pertanyakan Prosedur Penahanan Febrie Adriansyah

Koordinator Pusat BEM Persatuan Indonesia sekaligus Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya, Hikmah Maulana Sai, menegaskan bahwa mahasiswa belum puas dengan penanganan kasus yang berjalan saat ini.

"Ketika pada saat penahanan, pemeriksaan, Febrie Ardiansyah tidak dipakaikan rompi pink dan juga borgol. Maka dari itu kami dari BEM Persatuan Indonesia membawa rompi pink dan juga borgol untuk memberikan kepada Febrie Ardiansyah," ujar Hikmah di Kejagung, Rabu (29/7).

Ia menilai ada kejanggalan dalam prosedur penanganan tersebut mengingat rekam jejak Febrie di Kejaksaan Agung.

"Yang jelas ada curiga. Karena Febrie Ardiansyah ini kan mantan Jampidsus, ketua. Bahwasanya dia bos, enggak mungkin anak buahnya berani memperlakukan bosnya seperti itu," tambah Hikmah.

Serahkan Rompi Pink Lewat Teatrikal ke KPK

Berbeda dengan aksi sebelumnya yang sempat diwarnai kegiatan berkemah, massa tidak menginap di area Kejagung pada aksi kali ini. Massa mengalihkan fokus kegiatan pada aksi teatrikal sebelum menyerahkan rompi dan borgol ke Gedung KPK.

Editor: Bintang Pradewo
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