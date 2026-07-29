Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Rabu, 29 Juli 2026 | 20.07 WIB

KPK Segel Sejumlah Lokasi Pasca OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

Ilustrasi penyegelan ruangan oleh KPK terkait kasus suap/korupsi. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah) - Image

Ilustrasi penyegelan ruangan oleh KPK terkait kasus suap/korupsi. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel sejumlah ruangan di beberapa lokasi, yang terkait dengan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Anom Widyantoro.

Penyegelan ruangan itu dilakukan sebagai bagian dalam proses penyelidikan, mengingat di dalamnya diduga masih ada barang bukti pendukung lainnya.

Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo menyampaikan, penyegelan beberapa ruangan tersebut dilakukan atas kebutuhan penyidik dalam rangkaian proses hukum yang sedang berjalan.

Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan oleh penyidik untuk mengungkap kasus ini.

”Dalam peristiwa tangkap tangan ini, benar, tim juga sudah menyegel beberapa lokasi di Pemalang. Dan tentu itu adalah kebutuhan dalam rangkaian proses penyelidikan,” ucap Budi kepada awak media di Jakarta pada Rabu (29/7).

Menurut Budi, penyegelan yang diteruskan dengan penggeledahan untuk mencari alat bukti akan dibutuhkan, saat penyidik memutuskan meningkatkan penanganan kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Saat ini rangkaian proses tersebut masih terus berjalan.

”Ketika nanti perkara ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan, itu menjadi salah satu titik yang dibutuhkan untuk dilakukan penggeledahan dalam rangka mencari bukti-bukti tambahan yang diperlukan untuk mengungkap perkara tersebut,” jelasnya.

KPK Amankan Uang Tunai Lebih dari Rp 2 Miliar

Melalui operasi senyap di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah pihak.

Salah satu diantaranya adalah Bupati Pemalang Anom Widyantoro yang diamankan oleh penyidik di Jakarta.

Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp 2 miliar.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Usai Di-OTT, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan Istrinya Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK - Image
Kasuistika

Usai Di-OTT, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan Istrinya Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK

Rabu, 29 Juli 2026 | 17.17 WIB

Noor Faizah Maenofi, Istri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Ikut Diamankan saat OTT KPK - Image
Kasuistika

Noor Faizah Maenofi, Istri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Ikut Diamankan saat OTT KPK

Rabu, 29 Juli 2026 | 17.10 WIB

Profil Anom Widiyantoro, Bupati Pemalang yang Terjaring OTT KPK - Image
Kasuistika

Profil Anom Widiyantoro, Bupati Pemalang yang Terjaring OTT KPK

Rabu, 29 Juli 2026 | 15.30 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore