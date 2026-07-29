KPK Segel Sejumlah Lokasi Pasca OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

Ilustrasi penyegelan ruangan oleh KPK terkait kasus suap/korupsi. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel sejumlah ruangan di beberapa lokasi, yang terkait dengan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang Anom Widyantoro.
Penyegelan ruangan itu dilakukan sebagai bagian dalam proses penyelidikan, mengingat di dalamnya diduga masih ada barang bukti pendukung lainnya.
Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo menyampaikan, penyegelan beberapa ruangan tersebut dilakukan atas kebutuhan penyidik dalam rangkaian proses hukum yang sedang berjalan.
Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan oleh penyidik untuk mengungkap kasus ini.
”Dalam peristiwa tangkap tangan ini, benar, tim juga sudah menyegel beberapa lokasi di Pemalang. Dan tentu itu adalah kebutuhan dalam rangkaian proses penyelidikan,” ucap Budi kepada awak media di Jakarta pada Rabu (29/7).
Menurut Budi, penyegelan yang diteruskan dengan penggeledahan untuk mencari alat bukti akan dibutuhkan, saat penyidik memutuskan meningkatkan penanganan kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Saat ini rangkaian proses tersebut masih terus berjalan.
”Ketika nanti perkara ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan, itu menjadi salah satu titik yang dibutuhkan untuk dilakukan penggeledahan dalam rangka mencari bukti-bukti tambahan yang diperlukan untuk mengungkap perkara tersebut,” jelasnya.
Melalui operasi senyap di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah pihak.
Salah satu diantaranya adalah Bupati Pemalang Anom Widyantoro yang diamankan oleh penyidik di Jakarta.
Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp 2 miliar.
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