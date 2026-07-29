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Kuswandi
Rabu, 29 Juli 2026 | 14.40 WIB

Usai OTT Bupati Pemalang, KPK Segel Dua Rumah dan Sejumlah Ruangan OPD

Ilustrasi: KPK menyita barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan (OTT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) menyegel sejumlah ruangan Operasi Perangkat Daerah (OPD), seperti ruangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Tak hanya itu, tim KPK juga menyegel dua rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang. Penyegelan ini dilakukan sebagai bagian dari pengamanan, usai tim antirasuhah menangkap Bupati Pemalang Anom Widiantoro dan sejumlah pihak lain.

Saat ini, para pihak yang diamankan, sebagian telah berada di kantor KPK di Jakarta. Sebagian lagi masih di Polres Pemalang guna menjalani pemeriksaan sementara, sebelum diputuskan status hukumnya. 

Terkait perkara ini, Wakil Ketua KPK Fitroch Rochcayanto belum berbicara banyak. Wakil ketua KPK yang berasal dari unsur kejaksaan ini hanya membenarkan jika pihaknya mengamankan sang bupati dan pihak lain.

"Benar (Bupati Pemalang Anom Widiantoro-Red) diamankan," terangnya pada JawaPos.com, Rabu (29/7).

Editor: Kuswandi
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Kasuistika

KPK OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

Rabu, 29 Juli 2026 | 13.48 WIB

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