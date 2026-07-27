Kasus Kasatnarkoba Polres Tangsel dan 5 Anak Buahnya Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya

Ilustrasi Narkoba (JawaPos.com)
JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri melimpahkan Kasatnarkoba Polres Tangsel dan 5 anak buahnya ke Polda Metro Jaya pada Sabtu pekan lalu (25/7).
Mereka diserahkan kepada Subdit Paminal Polda Metro Jaya karena diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis etomidate.
Menurut Dirtipidnarkoba Brigjen Eko Hadi Santoso, AKP Pardiman sebagai kasatanarkoba Polres Tangsel diserahkan kepada Polda Metro Jaya bersama 5 anak buahnya yang seluruhnya adalah perwira pertama (pama).
”Telah diserahkan kepada Subdit Paminal Polda Metro Jaya Polri terkait personel Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis etomidate,” kata dia kepada awak media pada Senin (27/7).
Baca Juga:Ketahuan Salah Gunakan Wewenang, Bareskrim Polri Ringkus Kasat Narkoba Polres Tangsel dan 6 Anak Buahnya
Dengan penyerahan tersebut, 6 dari 8 personel Polri yang diringkus oleh Bareskrim Polri sudah berada di Polda Metro Jaya. Sementara 2 personel lainnya masih dalam proses hukum di Bareskrim Polri.
Mereka bakal diproses secara pidana karena telah menyalahgunakan narkoba. Ada pun 6 orang yang diserahkan ke polda terdiri atas:
Kasatnarkoba Polres Tangsel AKP Pardiman
Panit 2 Unit 2 Satresnarkoba Polres Tangsel Ipda Apip Kurniawan
Panit Timsus Satresnarkoba Polres Tangsel Ipda Ndaru Wahyu Prayogo
Kanit 1 Satresnarkoba Polres Tangsel Ipda Oki Wira Pranata
Panit Baya Satrenaskoba Polres Tangsel Ipda Rudy
Katimsus Satrenarkoba Polres Tangsel Ipda Frandhika Dwi Oktavianto
”Polri tegas dan komit untuk berantas narkoba. Termasuk ke internal Polri yang mau coba-coba silakan tanggung risiko, akan kami berantas,” tegas Eko.
Diberitakan sebelumnya, AKP Pardiman ditangkap bersama 7 orang polisi lain atas dugaan penyalahgunaan narkoba.
Baca Juga:Polda Sumut Ungkap 5,3 Ton Narkoba, Komisi III DPR Minta Polisi Lakukan Operasi Secara Masif
Mereka terdiri atas 6 orang personel Polda Metro Jaya dan 1 orang personel Polda Aceh. Mereka ditangkap karena melanggar aturan dengan menyalahgunakan wewenang dalam penanganan kasus narkoba.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!