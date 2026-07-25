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Djati Waluyo
Sabtu, 25 Juli 2026 | 18.08 WIB

Pola Transaksi Judi Online Berubah: Nominal Lebih Kecil dan Marak Pakai QRIS

Ilustrasi iklan judi online. (Aprillio Akbar/Antara) - Image

Ilustrasi iklan judi online. (Aprillio Akbar/Antara)

JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat terjadi pergeseran pola transaksi dalam aktivitas judi online (Judol) di Indonesia.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan berdasarkan analisis PPATK menunjukkan bahwa pola transaksinya semakin sering, tersebar, dan cenderung menggunakan nominal yang lebih kecil.

PPATK menemukan pergeseran signifikan dalam metode deposit. Sepanjang tahun 2025, penggunaan QRIS mencapai sekitar 78,5 persen dari total frekuensi deposit, atau sebanyak 305,35 juta transaksi dengan nominal Rp 19,35 triliun,” ujar Ivan dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (25/7).

Ivan mengatakan, pada periode yang sama deposit melalui transfer rekening bank dan dompet elektronik tercatat sebanyak 83,79 juta transaksi atau sekitar 21,5 persen, dengan nominal Rp 16,67 triliun.

“Pergeseran tersebut semakin terlihat pada triwulan I tahun 2026, ketika komposisi frekuensi deposit melalui QRIS meningkat menjadi 88,6 persen, sedangkan transfer rekening sebesar 11,4 persen,” ucapnya.

Lanjutnya, Pada triwulan I tahun 2026, nilai perputaran dana judi online mencapai Rp 40,3 triliun, dengan total deposit sebesar Rp 10,59 triliun. Dimana, berdasarkan analisis PPATK menunjukkan bahwa pola transaksinya semakin sering, tersebar, dan cenderung menggunakan nominal yang lebih kecil.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa QRIS dan berbagai instrumen pembayaran digital berbasis rupiah merupakan sarana transaksi yang sah dan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian.

“Persoalannya terletak pada penyalahgunaan instrumen tersebut oleh jaringan judi online. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan proses verifikasi, penerimaan, dan pemantauan merchant secara berkelanjutan oleh penyelenggara jasa pembayaran,” ungkapnya.

Editor: Bintang Pradewo
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