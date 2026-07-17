Terima Tersangka-Barang Bukti Kasus Febrie Adriansyah, Kejagung Minta Publik Percaya kepada Tim Khusus

JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima penyerahan tersangka serta barang bukti kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Jumat (17/7).

Selanjutnya, publik diminta mempercayakan proses hukum yang ditangani oleh tim khusus dari Kejaksaan.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, pihaknya melaksanakan proses hukum secara transparan.

Pihaknya juga tetap bekerja sama dengan Polri yang sudah lebih dulu menangani kasus tersebut hingga menyeret Febrie Adriansyah sebagai mantan pejabat Kejagung.

”Prinsipnya kan kita percayakan kepada kami. Makanya kami transparan, kami laksanakan. Ini kan keterikatan sinergi antara Polri dengan Kejaksaan, diserahkan kepada kami. Masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya,” kata dia.

Untuk menangani kasus tersebut, Anang menyatakan, instansinya membentuk tim khusus berisikan 9 orang jaksa senior. Tujuannya mencegah resistensi. Mengingat dalam kasus tersebut ada mantan pejabat Kejagung yang terseret dan berstatus tersangka.

Sehingga Kejagung memilih agar jaksa dari Jampidsus Kejagung tidak turut serta dalam penanganan kasus tersebut. Ada pun 9 jaksa senior itu terdiri atas: