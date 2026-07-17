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Syahrul Yunizar
Sabtu, 18 Juli 2026 | 02.18 WIB

Soal Rumah Febrie Adriansyah di Sentul, Penasihat Hukum Don Ritto Klaim untuk Backup Operasional Yayasan 

Kuasa hukum Don Ritto, Handika Honggowongso, saat memberikan keterangan di Kejaksaan Agung, Jumat (17/7). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Kuasa hukum Don Ritto, Handika Honggowongso, saat memberikan keterangan di Kejaksaan Agung, Jumat (17/7). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Fakta terkait dengan rumah milik Febrie Adriansyah di Sentul, Jawa Barat (Jabar), masih penuh tanda tanya. Meski mengakui rumah itu miliknya sejak lama, mantan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jampdisus) itu mengelak soal temuan uang dan emas batangan.

Terbaru, penasihat hukum Don Ritto mengklaim bahwa rumah itu dipakai sebagai backup operasional yayasan.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Handika Honggowongso selaku penasihat hukum Don Ritto saat mendampingi kliennya dalam penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polri kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (17/7).

Dia menyatakan bahwa rumah Febrie di Sentul diminta oleh kliennya untuk kebutuhan kantor yang menaungi yayasan tersebut.

Rumah di Sentul, itu tahun 2023, itu dimohon oleh klien kami kepada pemilik. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai backup operasional kantor yayasan. Yayasan apa? Yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Sudah ratusan, mungkin sekitar 700 santri dari Indonesia Timur terutama kawasan Papua dan Maluku, yang saat ini menjalani program pesantren di daerah Banten,” terang dia.

Setelah beroperasi sebagai kantor yayasan tersebut, pada 2024 Don Ritto meminta izin kepada Febrie sebagai pemilik rumah untuk membangun brankas. Fungsinya untuk menyimpan barang berharga yang dipakai menjalankan operasional yayasan.

Namun, Handika belum membuka secara utuh. Apakah barang berharga yang dia maksud termasuk 74 kilogram emas dan uang ratusan miliar?

”Sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan, ada 74 kilogram emas, 12 juta Dollar Singapura, dan 4 juta something Dollar Amerika (Serikat). Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti, itu tidak berkaitan dengan Pak Febrie,” ucap dia.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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