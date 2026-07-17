Resmi Jadi Tersangka, Ini Alasan Kejagung Tak Langsung Tahan Febrie Adriansyah

JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara terkait alasan belum dilakukannya penahanan terkadap mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA). Padahal, Febrie telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menuturkan, keputusan terkait penahanan Febrie sepenuhnya berada di tangan tim penyidik. Saat ini pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan kepada Febrie.

"Lho, kan baru dipanggil sekarang, nanti itu kewenangan penyidik," ujar Anang saat memberikan keterangan di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (17/7).

Kelanjutan Status Hukum Febrie Adriansyah

Anang meluruskan bahwa penerbitan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru bernomor 43, 44, dan 45 oleh Kejagung sama sekali tidak menggugurkan status hukum Febrie maupun tersangka lainnya, Don Ritto (DR).

Ketiga sprindik baru tersebut diterbitkan untuk mendalami klaster kasus korupsi di lingkungan PLN Batubara, Asabri, serta perkara utang piutang anak usaha Krakatau Steel. Namun, untuk keterlibatan Febrie, pihak kejaksaan mengonfirmasi bahwa posisinya fokus pada satu klaster perkara saja sesuai sprindik Kortas Polri.

"Berdasarkan dari sprindik penyidik Kortas Polri, untuk satu perkara yaitu terkait dengan TPPU dan Asabri," ungkap Anang menjelaskan duduk perkara.

Pelimpahan Tersangka Don Ritto dan Emas 74 Kilogram Di hari yang sama, dinamika penyidikan bergerak cepat setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya resmi melimpahkan tersangka Don Ritto (DR) beserta dokumen administrasi penetapan sprindik dan tersangka atas nama Febrie Adriansyah ke Kejagung.

Tersangka Don Ritto tiba di Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul 14.15 WIB dengan pengawalan ketat aparat serta mengenakan baju tahanan berwarna oranye.