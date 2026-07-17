Hotman Paris jadi Pengacara Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Hadir di Kejagung

JawaPos.com - Pengacara Hotman Paris Hutapea membenarkan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Penunjukan tersebut dilakukan setelah Hotman menerima surat kuasa untuk mendampingi Febrie dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Iya (jadi kuasa hukum Febrie Adriansyah)," kata Hotman kepada wartawan, Jumat (17/7).

Hotman sendiri telah tiba di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, sekitar pukul 09.30 WIB. Ia datang bersama rekannya, Indra Haposan Sihombing, untuk memberikan pendampingan hukum kepada Febrie Adriansyah.

Kehadiran Hotman di kompleks Kejagung sekaligus mengonfirmasi bahwa ia secara resmi menjadi bagian dari tim kuasa hukum yang mendampingi Febrie dalam proses hukum yang tengah berlangsung.

Kejagung pastikan status tersangka Febrie Adriansyah tidak gugur

Diketahui, Febrie telah resmi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Adriansyah, sebelummya menegaskan bahwa status hukum Febrie sudah berkekuatan hukum lewat penerbitan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang figur lainnya Don Ritto.