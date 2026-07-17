Diduga Jadi Lokasi Transit OPM, Koops TNI Habema Temukan Senpi dalam Honai di Kampung Abundoga Intan Jaya 

JawaPos.com - Tim Patroli Koops TNI Habema menemukan honai di Kampung Abundoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Kamis (16/7). Honai itu diduga menjadi tempat transit Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam honai tersebut, prajurit TNI mendapati 3 pucuk senjata api (senpi).

Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kepala Penerangan (Kapen) Koops TNI Habema Letkol Infanteri M. Wirya Arthadiguna pada Jumat (17/7), honai dan senpi itu dikuasai oleh para prajurit TNI melalui operasi pengamanan yang dilakukan atas rangkaian informasi intelijen.

”Operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian informasi intelijen yang mengindikasikan adanya rencana aksi bersenjata terhadap aparat keamanan, serta kegiatan konsolidasi kelompok bersenjata di wilayah tersebut,” terang Wirya.

Setelah melalui proses pengintaian, verifikasi, dan perencanaan yang matang, pasukan bergerak menuju lokasi untuk mengamankan sasaran dengan tetap mengedepankan keselamatan masyarakat. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, personel TNI berhasil menguasai honai yang digunakan untuk tempat transit OPM.

”Dari lokasi tersebut diamankan satu pucuk senjata api organik jenis Lee Enfield kaliber 7,62 mm, 2 pucuk senjata api rakitan kaliber 5,56 mm, 1 pucuk senapan angin dalam kondisi terbongkar, sejumlah munisi, serta berbagai perlengkapan lain yang berkaitan dengan aktivitas kelompok tersebut,” bebernya.

Menurut Wirya, keberhasilan operasi tersebut menjadi sangat penting. Sebab, informasi intelijen telah mendapati indikasi bakal dilakukan serangan oleh OPM. Sehingga operasi pengamanan honai dan senpi yang dilakukan kemarin telah menekan potensi ancaman terhadap masyarakat sipil.

”Sekaligus mencegah penggunaan senjata untuk melakukan aksi kekerasan di wilayah Intan Jaya,” ujarnya.

Keberhasilan operasi tersebut, lanjut Wirya juga menjadi bukti dedikasi dan profesionalisme prajurit TNI yang menjalankan tugas dengan penuh keberanian, disiplin, dan pengorbanan. Tujuannya semata-mata untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok bersenjata.