Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Kamis, 16 Juli 2026 | 03.10 WIB

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi Pekan Ini

Juru bicara (jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini adalah Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawPos.com) - Image

Juru bicara (jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini adalah Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawPos.com)

JawaPos.com - Penyidikan kasus dugaan suap audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel) berlanjut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, sebagai saksi dalam kasus itu. KPK memberi sinyal akan memanggil Bobby Rizaldi pada pekan ini.

"Ya memang dijadwalkan di pekan ini oleh penyidik, jadi ditunggu saja teman-teman nanti jadwalnya. Kami akan terus update perkembangan dari penyidikan perkara ini," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/7).

KPK mengimbau Bobby untuk kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan. Sebab, keterangannya dinilai penting untuk menambah terang kasus dugaan suap audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.

"Kami meyakini saudara BB ketika dilakukan pemanggilan oleh penyidik akan kooperatif, akan hadir, dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Karena tentunya setiap keterangan dari saksi adalah membantu proses penyidikan sehingga keterangan-keterangan ini dapat mengungkap seterang-terangnya dari perkara yang sedang ditangani," tegasnya.

Rencana panggilan pemeriksaan ini dilakukan setelah penyidik KPK menggeledah rumah Bobby Rizaldi, pada Selasa (14/7).

Dalam penggeledahan itu, KPK menemukan berbagai alat bukti yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.

Pasalnya, KPK menduga terdapat imtervensi BPK RI dalam audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim. Hal ini yang menjadi dasar lembaga antirasuah untuk memeriksa Bobby Rizaldi.

"Jadi memang ada bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik untuk kemudian terus dilakukan pencarian. Karena memang keterangan atau informasi itu dibutuhkan oleh penyidik untuk membantu proses pengungkapan perkara ini," imbuhnya.

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka di antaranya, Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari (TTN) dan pihak swasta Augus Dwianggara (AGG) alias Angga.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Kejagung Tunjuk 9 Jaksa Senior Tangani Kasus Febrie Adriansyah, Ada yang Jebolan KPK - Image
Kasuistika

Kejagung Tunjuk 9 Jaksa Senior Tangani Kasus Febrie Adriansyah, Ada yang Jebolan KPK

Kamis, 16 Juli 2026 | 00.07 WIB

KPK Nilai Terlalu Dini Ambil Alih Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Eks Jampidsus Febrie Adriansyah - Image
Kasuistika

KPK Nilai Terlalu Dini Ambil Alih Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Rabu, 15 Juli 2026 | 16.34 WIB

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak: Pelimpahan Kasus Febrie Adriansyah Harus Sesuai KUHAP - Image
Kasuistika

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak: Pelimpahan Kasus Febrie Adriansyah Harus Sesuai KUHAP

Rabu, 15 Juli 2026 | 16.11 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

3

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

4

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

5

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

6

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore