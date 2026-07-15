KPK Jadwalkan Pemeriksaan Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi Pekan Ini

JawaPos.com - Penyidikan kasus dugaan suap audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel) berlanjut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, sebagai saksi dalam kasus itu. KPK memberi sinyal akan memanggil Bobby Rizaldi pada pekan ini.

"Ya memang dijadwalkan di pekan ini oleh penyidik, jadi ditunggu saja teman-teman nanti jadwalnya. Kami akan terus update perkembangan dari penyidikan perkara ini," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/7).

KPK mengimbau Bobby untuk kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan. Sebab, keterangannya dinilai penting untuk menambah terang kasus dugaan suap audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.

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"Kami meyakini saudara BB ketika dilakukan pemanggilan oleh penyidik akan kooperatif, akan hadir, dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Karena tentunya setiap keterangan dari saksi adalah membantu proses penyidikan sehingga keterangan-keterangan ini dapat mengungkap seterang-terangnya dari perkara yang sedang ditangani," tegasnya.

Rencana panggilan pemeriksaan ini dilakukan setelah penyidik KPK menggeledah rumah Bobby Rizaldi, pada Selasa (14/7).

Dalam penggeledahan itu, KPK menemukan berbagai alat bukti yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.

Pasalnya, KPK menduga terdapat imtervensi BPK RI dalam audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim. Hal ini yang menjadi dasar lembaga antirasuah untuk memeriksa Bobby Rizaldi.

"Jadi memang ada bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik untuk kemudian terus dilakukan pencarian. Karena memang keterangan atau informasi itu dibutuhkan oleh penyidik untuk membantu proses pengungkapan perkara ini," imbuhnya.