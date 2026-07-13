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Syahrul Yunizar
Selasa, 14 Juli 2026 | 00.50 WIB

Febrie Adriansyah Tersangka Dugaan Korupsi dan TPPU, Satgas PKH Belum Ada Pengganti

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah pejabat pada Satgas PKH di Kantor Kemhan pada Senin (13/7). (Kemhan) - Image

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah pejabat pada Satgas PKH di Kantor Kemhan pada Senin (13/7). (Kemhan)

JawaPos.com - Status tersangka pada eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah otomatis berdampak pada struktur Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Sebab, selama ini Febrie merupakan ketua pelaksana satgas tersebut. hingga saat ini, belum ada tanda-tanda penunjukan pengganti Febrie di Satgas PKH.

Hari ini, Senin (13/7) Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai ketua pengarah Satgas PKH mengumpulkan para pimpinan lembaga yang terkait satgas PKH di kantor kemhan.

Langkah itu dilakukan tidak lama setelah Febrie menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam pertemuan itu, hadir Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

Melalui akun media sosial resminya, Sjafrie menyampaikan bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai ikhtiar untuk memastikan optimalisasi kinerja Satgas PKH.

Selain itu, pertemuan juga bertujuan untuk melakukan sinkronisasi serta evaluasi pelaksanaan tugas satgas tersebut.

”Rapat ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi, kesatuan langkah, serta akuntabilitas seluruh unsur dalam menjalankan tugas penertiban kawasan hutan secara tegas, terukur, dan menjamin hukum ditegakkan serta diawasi prosesnya,” terang Sjafrie dalam unggahan tersebut.

Terpisah, Juru Bicara (Jubir) Satgas PKH Barita Simanjuntak menyampaikan bahwa saat ini belum diputuskan pengganti Febrie sebagai ketua pelaksana Satgas PKH.

Meski Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menunjuk Rudi Margono sebagai pelaksana tugas (Plt) jampidsus, dia tidak serta-merta langsung menjadi ketua pelaksana satgas PKH yang masih akan terus bergerak.

Editor: Bayu Putra
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