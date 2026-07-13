Polisi Uji Emas Batangan dan Uang Tunai Hasil Penggeledahan di Kasus Febrie Adriansyah

Barang bukti emas dan sejumlah uang saat ditampilkan pada konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (10/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Polisi mulai menguji barang bukti emas batangan dan uang tunai dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Febrie Adriansyah.
Dalam tes tersebut, Polri melibatkan petugas dari instansi lain seperti Pegadaian dan FBI (Federal Bureau of Investigation). Tujuannya untuk memastikan seluruh barang bukti tersebut valid.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa pengujian barang bukti tersebut dilakukan bersama petugas dari Kejaksaan Agung (Kejagung).
Mengingat saat ini kasus tersebut sudah diserahkan penanganannya kepada kejaksaan.
”Penyidik joint investigation bersama penyidik dari Kejaksaan Agung dan Pegadaian akan melakukan uji terkait tentang barang bukti yang ada pada hari ini, terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping atau setara dengan 74 kilogram,” kata Budi pada Senin (13/7).
Pengujian dilakukan oleh polisi bersama jaksa sebelum barang bukti dengan nilai ratusan miliar rupiah itu diserahkan dan dibawa oleh jaksa.
Menurut Budi, pengujian seluruh barang bukti dilakukan di laboratorium. Khusus batangan emas, pengujian dilakukan oleh petugas dari Pegadaian.
”Ujinya itu nanti dilakukan di laboratorium, hasilnya akan disampaikan dalam satu atau dua hari ini,” ucap dia.
Sementara barang bukti uang pecahan rupiah dan pecahan uang asing akan melibatkan FBI serta kedutaan besar dari beberapa negara. Mulai Amerika Serikat (AS) sampai Singapura.
Baca Juga:Komisi III DPR Akui Pelimpahan Kasus Febrie Adriansyah ke Kejagung Tak Sesuai KUHAP, Tapi Penting untuk Jaga Soliditas
Pengujian uang juga melibatkan Bank Indonesia (BI) yang mencetak seluruh uang rupiah yang menjadi barang bukti.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland