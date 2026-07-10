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Novia Herawati
Sabtu, 11 Juli 2026 | 05.48 WIB

Miris! Gadis 15 Tahun di Sampang Madura Diduga Dirudapaksa 27 Orang Pria Tak Dikenal

Ilustrasi anak korban rudapaksa. (Freepik) - Image

Ilustrasi anak korban rudapaksa. (Freepik)

JawaPos.com - Polres Sampang, Jawa Timur, mengungkap kasus dugaan pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh 27 pria dewasa terhadap seorang perempuan di bawah umur berinisial RR, 15 tahun.

Kapolres Sampang, AKBP Hartono mengatakan dari 27 pelaku, 12 di antaranya sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 15 lainnya masih dalam pengejaran polisi alias DPO.

12 tersangka tersebut, yakni AR (17 tahun), MH (17 tahun), MA (15 tahun), AP (15 tahun), D (16 tahun), MR (17 tahun), R (42 tahun), MHA (13 tahun) MFS (13 tahun), AS (14 tahun), F (25 tahun), dan AP (15 tahun).

"Aksi bejat para pelaku berlangsung dalam kurun waktu pada bulan Februari 2026 sampai bulan Mei 2026. Motifnya melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dan perbuatan berlanjut," ujarnya, Jumat (10/7).

Selain itu, aksi dugaan pencabulan dan pemerkosaan dilakukan di tiga tempat berbeda, yakni di Desa Panggung, Kecamatan Sampang; Desa Astapah, Kecamatan Omben; dan Desa Madupat, Kecamatan Camplong.

AKBP Hartono menerangkan aksi dugaan pencabulan dan pemerkosaan dilakukan beberapa kali. Kejadian pertama terjadi pada Februari 2026 saat korban menunggu temannya di Taman Wiyata Bahari, Sampang.

"Hari dan tanggal lupa, namun waktunya sekitar 21.00 WIB. Saat itu, RR tiba-tiba disapa oleh tersangka yang saat itu sedang ada di Taman Wiyata bersama dengan teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya," imbuhnya.

Awalnya korban sempat menolak karena tersangka memaksa RR dengan dara menarik lengan tangan sebelah kiri. Tersangka lalu mengambil motor dan membawa korban ke semak-semak di Desa Panggung.

"Karena keadaan malam dan sepi tidak ada warga, tersangka memaksa RR untuk turun dari motor dan mengajak berhubungan badan. Korban awalnya menolak namun diancam akan dibawa ke tempat lebih jauh," ujar AKBP Hartono.

Editor: Kuswandi
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