Istana Respons soal Penyidikan Kortas Tipidkor yang Seret Jampidsus, Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum

JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum yang tengah diusit Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tidak membangun spekulasi terhadap pihak-pihak yang tengah diperiksa.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo menanggapi perkembangan penyidikan yang berkaitan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

"Kita semua menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian. Kita juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/7).

Prasetyo memilih tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai isu pengunduran diri Febrie sebagai Jampidsus maupun dugaan keterkaitannya dengan sejumlah perkara korupsi yang kini sedang ditangani kepolisian.

Ia pun menegaskan, Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, kepala negara terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintah, terutama aparatur negara, agar melakukan pembenahan dan membersihkan diri sebelum tindakan penegakan hukum dilakukan.

"Sejak awal Bapak Presiden memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Beliau berulang kali mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan, khususnya para aparatur negara, agar segera berbenah dan membersihkan diri sebelum tindakan penegakan hukum atau pembersihan itu dilakukan," tuturnya.

Prasetyo menilai, praktik korupsi masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan pemerintah. Karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan integritas aparatur negara akan terus menjadi prioritas.

"Korupsi merupakan salah satu pekerjaan rumah terbesar bangsa ini. Namun apa pun tantangan yang kita hadapi, kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh patah semangat. Kita harus terus memperbaiki tata kelola, memperkuat integritas, dan membangun pemerintahan yang bersih," tegasnya.

Selain menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi, Prasetyo juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif di tengah berlangsungnya proses penegakan hukum. Menurutnya, stabilitas dan persatuan menjadi modal penting agar pemerintah dapat menjalankan program pembangunan secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.