Febrie Ardiansyah Ngaku Tak Paham soal Kasus Blackout, Minta Polisi Audit Keseluruhan

JawaPos.com - Jampidsus Febrie Adriansyah mengaku tak tahu menahu soal kasus blackout Sumatera yang sedang ditangani kepolisian.

Namanya belakangan banyak disebut lantaran kepolisian menggeledah rumah Febrie dan bisnis yang juga disebut dimilikinya.

"Saya juga tidak paham ada ketaitan jamisus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut ya perkaranya perkara apa," ujar Febrie kepada wartawan, Jumat (10/7).

Namun begitu, ia mengaku mengetahui sepintas bahwa kasus tersebut berkaitan dengan pengadaan batu bara ke PLTU.

"Kalau itu masalahnya menurut saya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya sehingga kita tahu apakah ada apa perbuatan hukum di sana," tuturnya.

Namun begitu, Febrie menegaskan bahwa kasus blackout tersebut baiknya dibiarkan agar aparat kepolisian menyelesaikannya dengan prosedur yang ada.

"Ya, jadi untuk blackout lebih baik kita tunggu saja. Rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya, rekan-rekan Metro ya," pungkasnya.