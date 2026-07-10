Rumah di Sentul Milik Jampidsus Febrie Tak Tercatat di LHKPN Rp 18,2 Miliar

JawaPos.com - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengakui rumah yang menjadi objek penggeledahan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri merupakan miliknya. Namun, dia membantah bahwa temuan 74 kilogram emas batangan dan uang pecahan asing dengan Rp 476 miliar milik dia.

Anehnya, rumah di Sentul, Kabupaten Bogor, tidak tercantum di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam LHKPN yang terbaru dilaporkan pada 7 Maret 2026, Febrie Adriansyah tercatat memiliki harta kekayaan sejumlah Rp 18.261.445.180 atau Rp 18,2 miliar. Dalam LHKPN tersebut tidak tercantum rumah maupun tanah yang berlokasi di wilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Febrie hanya mengklaim memiliki tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Selatan, Bandung, dan Tangerang Selatan. Harta tidak bergerak milik Febrie itu senilai Rp 14.852.820.000.

Febrie juga mengklaim memiliki alat transportasi, di antaranya mobil Honda HR-V tahun 2018, mobil Toyota L-Cruis Parado tahun 2020, mobil Peugeot tahun 2018, dan mobil Toyota Alphard tahun 2021. Harta kendaraan milik Febrie sejumlah Rp 2.310.500.000.

Pejabat tinggi Kejaksaan Agung itu juga mengklaim memiliki harta bergerak lainnya Rp 60 juta, kas dan setara kas Rp 938.125.180.

Serta, harta lainnya Rp 100 juta. Sehingga, total harta seluruhnya mencapai Rp 18.261.445.180.

Febrie Adriansyah membantah kepemilikan emas batangan dan uang ratusan miliar