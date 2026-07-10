Bupati Sukoharjo Etik Suryani Diduga Terlibat Pemerasan Perangkat Daerah

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Jakarta. (Febry Ferdian/Jawa Pos)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah, pada Kamis (9/7) malam. Operasi senyap itu menyasar Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, Etik Suryani diduga terlibat dugaan pemerasan terhadap para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci barang bukti dalam giat penindakan tersebut.
"Adapun perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/7).
Tim penindakan KPK mengamankan total lima orang dalam operasi senyap tersebut, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Saat ini, mereka tengah dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK.
"Pagi ini akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.
Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK bakal mengungkap secara resmi kronologi hingga konstruksi perkara dalam OTT tersebut.
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