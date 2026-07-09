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Dimas Choirul
Jumat, 10 Juli 2026 | 02.12 WIB

BGN Klarifikasi Insiden Pecahnya Panel Kaca, Begini Penjelasannya

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/7). (Dimas Choirul/JawaPos.com)

JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat menangani insiden pecahnya satu panel kaca bagian luar Gedung Kantor BGN yang terjadi pada Kamis (9/7). Insiden terjadi sekitar pukul 11.25 WIB di area luar lantai 2 Gedung Kantor BGN.

Adapun satu panel kaca bagian luar gedung terlepas dari dudukannya setelah terdengar bunyi pada ring penyangga (bracket support), kemudian jatuh ke area aspal di bawah gedung dan pecah menjadi serpihan kaca.

Juru Bicara sekaligus Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Arumsari, membenarkan adanya insiden tersebut. Ia menyampaikan bahwa BGN segera melakukan prosedur penanganan awal untuk memastikan keselamatan seluruh pegawai di lingkungan kantor.

"Begitu insiden terjadi, kami langsung melakukan prosedur awal penanganan guna memastikan keselamatan pegawai yang berada di lokasi, mulai dari dokumentasi visual, sterilisasi area sampai pembersihan material tanggap darurat,” ujar Arum.

Dikatakan Arum, BGN akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan sekaligus memperkuat aspek keselamatan bangunan ke depan.

"BGN juga mengutamakan aspek keselamatan melalui pemeriksaan secara berkala dan tindak lanjut yang diperlukan agar kejadian tersebut tidak terjadi kembali,” tambah Arum.

Saat ini BGN masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab insiden tersebut, termasuk mengevaluasi kondisi panel kaca beserta struktur penyangganya.

Dalam beberapa tahun terakhir, insiden serupa telah terjadi beberapa kali yang diduga dipicu oleh pemuaian akibat perbedaan suhu antara cuaca panas di luar gedung dan suhu dingin di dalam ruangan.

Editor: Estu Suryowati
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