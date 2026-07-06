Polisi Dalami Dugaan Penyelewengan Korwil BGN, Bakal Panggil Sejumlah Kepala SPPG di Pamekasan

Ilustrasi Mapolres Pamekasan. (Radar Madura)
JawaPos.com - Polres Pamekasan terus mendalami laporan dugaan penyelewengan yang menyeret nama Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pamekasan Hariyanto Rahmansyah Tri Arif.
Dalam waktu dekat, polisi akan meminta klarifikasi sejumlah kepala SPPG untuk melengkapi tahapan penyelidikan.
Dilansir melalui Radar Pamekasan, Kasihumas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama mengatakan, pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari SPPG sempat dijadwalkan pekan lalu.
Meski demikian, agenda tersebut ditunda karena berbarengan dengan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara Ke-80.
”Perkara masih dalam tahap penyelidikan. Kami mengoptimalkan koordinasi dengan dinas terkait sekaligus mengumpulkan data dan dokumen pendukung di lapangan,” katanya.
Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk melengkapi dokumen administrasi sebelum melayangkan surat panggilan klarifikasi.
Yoni meminta masyarakat memercayakan penanganan kasus ini kepada kepolisian dan bersabar menunggu proses hukum selanjutnya.
Pihaknya sengaja belum menetapkan jadwal pemanggilan kedua kepada Hariyanto karena masih menyusun jadwal klarifikasi saksi-saksi kunci.
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