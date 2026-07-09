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Muhammad Ridwan
Kamis, 9 Juli 2026 | 20.57 WIB

Komisi III DPR Dukung Kortas Tipidkor Polri Usut Tuntas Dugaan Korupsi Batubara Penyebab Blackout

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dalam mengusut dugaan korupsi terkait pemenuhan pasokan batubara, yang diduga berdampak pada terjadinya pemadaman listrik (blackout) di Sumatera dan sejumlah wilayah lainnya di Indonesia. Menurutnya, perkara tersebut harus diungkap hingga tuntas.

"Kami memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batu bara," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (9/7).

Ia menegaskan, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip-prinsip Presisi yang menjadi pedoman Polri, sehingga penanganan perkara berlangsung secara transparan, adil, dan independen.

"Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi yakni prediktif, responsibiliras, transparansi dan berkeadilan serta independen," tegasnya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga menekankan, seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan korupsi tersebut harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Siapa pun yang terlibat dalam korupsi batubara harus dimintai pertanggungjawaban hukum," cetusnya.

Ia menilai, dampak perkara ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga memicu pemadaman listrik yang merugikan masyarakat luas.

"Korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan tetapi juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat," imbuhnya.

Editor: Kuswandi
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