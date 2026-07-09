Nyaris Setengah Triliun, Polisi Temukan 74 Kilogram Emas Batangan dan Tumpukan Dolar

JawaPos.com - Hasil penggeledahan rumah di Parahyangan Golf 2, Sentul, Bogor, Jawa Barat (Jabar) sangat fantastis. Polisi menemukan emas batangan dan tumpukan uang dalam berbagai pecahan. Nilainya nyaris setengah triliun rupiah.

Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto mengungkap secara langsung hasil penggeledahan tersebut. Menurut dia, emas batangan dan uang tersebut ditemukan dalam brankas yang tersembunyi.

“Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kilogram emas batangan. Kemudian USD 4.767.300. Kemudian SGD 14.083.800. Kemudian Rp 100. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar,” kata dia kepada awak media pada Kamis dini hari (9/7).

Tidak hanya itu, polisi juga menyita sejumlah dokumen, telepon genggam, dan foto keluarga dari rumah tersebut. Namun, belum dijelaskan sosok yang memiliki rumah tersebut. Totok hanya menyebut barang bukti untuk disita oleh petugas kepolisian.

“Kami juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan,” jelasnya.

Sejak Rabu siang (8/7) petugas dari Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di Jakarta dan Bogor. Sejumlah barang bukti diamankan dalam penggeledahan tersebut. Selain brankas di Sentul, polisi menemukan brankas lain di de’Clan Signature Cafe, Jakarta Selatan (Jaksel).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kortas Tipidkor Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, memang ditemukan sejumlah dokumen dan uang.

”Terkait temuan uang USD, termasuk Singapore Dollar itu masih dalam proses penghitungan,” kata Budi kepada awak media.