Tak Hanya Kafe dan Money Changer, Hari Ini Polisi Geledah Beberapa Titik di Sudirman, Kuningan, Sampai Bogor

Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Penggeledahan oleh penyidik Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya hari ini (8/7) tidak hanya berlangsung di kafe dan money changer di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel), sampai malam ini beberapa titik di bilangan Sudirman, Kuningan, hingga Bogor digeledah oleh petugas kepolisian.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan bahwa penggeledahan masih berlangsung. Informasi terbaru akan disampaikan oleh polisi setelah seluruh rangkaian penggeledahan tersebut selesai dilakukan. Dia pun menyebutkan beberapa titik yang digeledah.
”Sementara di wilayah Jakarta Selatan ada sekitar 4 sampai dengan 5 titik, termasuk ini sekarang ada juga di beberapa titik di Pacific Place, termasuk ada di daerah Kuningan, Sudirman, ini menuju wilayah Bogor juga,” kata dia.
Selain, kafe dan money changer, beberapa tempat yang digeledah terdiri atas kantor dan rumah. Namun demikian, dia belum menyebutkan secara spesifik pemilik rumah maupun kantor yang digeledah. Budi memastikan, informasi terperinci akan dia sampaikan setelah semua proses selesai dilakukan.
”Nanti akan kami sampaikan terkait pejabat negara atau pun (pihak lain), tetapi semua itu sama di mata hukum,” tegasnya.
Penggeledahan di de’Clan Signature Cafe, Jakarta Selatan (Jaksel) hari ini (8/7) mendapati temuan mengejutkan. Polisi menemukan tumpukan uang asing dalam pecahan dolar Amerika Serikat (AS) dan dolar Singapura dalam brankas tersembunyi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kortas Tipidkor Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, memang ditemukan sejumlah dokumen dan uang.
”Terkait temuan uang USD, termasuk Singapore Dollar itu masih dalam proses penghitungan,” kata Budi kepada awak media.
Karena itu, Budi belum bisa mengungkap jumlahnya. Namun, dia mengkonfirmasi bahwa uang itu memang ditemukan dalam brankas yang tersembunyi di dalam kafe tersebut. Itu sesuai dengan video yang beredar luas di kalangan awak media. Brankas itu tersimpan di balik kompartemen lemari yang berada di lantai 2.
”Kami sampaikan tadi mungkin juga sudah ada dokumentasi tentang brankas, ya memang itu terselubung di balik satu lemari, ada brankas dan ini sudah dibuka. Ternyata memang ada beberapa dokumen dan penyimpanan uang dalam jumlah yang cukup besar, fantastis,” ucap dia.
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