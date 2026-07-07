Terdakwa Dugaan Pembobolan Rp 300 M Soroti Bukti Kerugian dan Audit Validitas

JawaPos.com - Terdakwa dugaan pembobolan akses ilegal, Deflorio Arya Nizam, mempertanyakan soal bukti kerugian dan audit validitas dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/7).

Agenda persidangan menghadirkan tiga saksi, yakni Angga Pramuditya selaku Tim Litigasi Internal Indodax sekaligus pelapor, Avrijsto Amandri Achyar dari Security Operation Center, serta Puthut Udoyo yang bertugas sebagai IT Support Divisi General Affair.

Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa, Wa Ode Nur Zainab, mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saksi Avrijsto Amandri Achyar terkait waktu kejadian dugaan tindak pidana (tempus delicti) serta dugaan keterlibatan Deflorio Arya Nizam dalam pembobolan server perusahaan.

"Saya baca di dalam BAP Saudara, Saudara sudah membenarkan BAP-nya. Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana ilegal akses terjadi pada tanggal 11 September 2024, betul?" tanya Wa Ode dalam persidangan.

"Betul," jawab saksi.

Wa Ode mempertanyakan secara langsung apakah kliennya melakukan tindakan pembobolan server pada tanggal tersebut.

"Pada tanggal 11 September 2024, apakah Saudara Nizam ini melakukan sesuatu yang tadi Saudara sebut dengan membobol? Apakah Saudara Nizam melakukan pembobolan terhadap server?" cecar Wa Ode.