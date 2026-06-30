Hakim Bacakan Putusan Nadiem Makarim Setebal 1.146 Halaman

JawaPos.com – Proses pembacaan vonis Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bakal berlangsung cukup lama.

Sebab, dokumen putusan yang telah disusun majelis hakim memiliki ketebalan lebih dari seribu halaman.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (30/6).

"Dan untuk putusan ini, ini lebih dari 1.146 halaman. Itu lengkapnya, ya. Nah, makanya kami mohon persetujuan dari para pihak jika tidak keberatan terhadap mekanisme pembacaan ini, ya," kata Hakim Purwanto saat memimpin sidang putusan Nadiem.

Ia mengusulkan agar sejumlah bagian yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya, seperti surat dakwaan, eksepsi, putusan sela, keterangan saksi, ahli, terdakwa, hingga fakta-fakta persidangan tidak dibacakan kembali. Hal itu semata untuk meringkas pembacaan putusan.

Menurut Purwanto, fokus pembacaan diarahkan pada bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Ia menyebut, bagian tersebut sebanyak 122 halaman untuk meringkas pembacaan putusan.

"Nah, untuk pertimbangan hukum sendiri, ini ada 122 halaman kita bisa bacakan, mudah-mudahan tanpa break kita bisa selesaikan," jelasnya.

Nadiem Makarim Harapkan Kebenaran Menang Menjelang persidangan, Nadiem menyampaikan harapan agar putusan yang dijatuhkan majelis hakim berpihak pada kebenaran dan keadilan.