Sempat Hilang Saat Digerebek Bandar, Aiptu Sumaryanto Ditemukan Gugur di Sungai Katingan

Ilustrasi tewas. (JawaPos.com)
JawaPos.com - Upaya pencarian intensif terhadap personel Sat Narkoba Polres Katingan yang hilang saat menjalankan tugas menggetebek bandar narkotika akhirnya membuahkan hasil pilu. Aiptu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di aliran sungai setempat.
Kabar duka tersebut dikonfirmasi langsung oleh pihak Mabes Polri. Kepastian ini mengakhiri teka-teki keberadaan sang polisi setelah operasi penggerebekan yang berujung perlawanan brutal oleh massa bersenjata beberapa hari lalu.
"Telah ditemukannya satu jenazah atas nama Aiptu Sumaryanto," ujar Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/7).
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Kronologi Penemuan Jasad Aiptu Sumaryanto
Tim SAR gabungan yang terdiri dari personel Polda Kalteng, Kodim 1019/Ktg, Basarnas, serta dibantu masyarakat sekitar, menyisir lokasi sejak pagi buta sekitar pukul 06.00 WIB.
Operasi pencarian ini dikerahkan secara masif dengan membagi tim ke beberapa titik krusial. Petugas mengandalkan tiga unit perahu karet dan delapan unit kapal ces kecil untuk menyusuri area perairan.
Bukan hanya menyisir area sungai, tim gabungan juga memeriksa kawasan hutan di pinggir sungai hingga memperluas radius pencarian ke area pasar Desa Samba. Setelah beberapa jam melakukan penyisiran, jasad korban akhirnya terlihat.
Jenazah ditemukan di Sungai Desa Tumbang Kalemei, Katingan Tengah, Kalimantan Tengah sekitar pukul 09.30 WIB. Usai dievakuasi dari permukaan air, jasad korban langsung dibawa menggunakan ambulans menuju RS Bhayangkara Palangka Raya guna proses penanganan lebih lanjut.
"Kegiatan penggrebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah terdapat korban jiwa oleh instansi kepolisian personel Sat Narkoba Polres Katingan yang meninggal dunia sebanyak 3 orang," terangnya.
Berawal dari Penggerebekan Bandar Narkoba yang Berujung Maut
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