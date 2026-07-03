Koops TNI Habema Buru Elkius Kobak, Terduga Pelaku Pembakaran dan Penembakan Pilot Pesawat AMA Air

JawaPos.com - Pembakaran pesawat milik PT AMA Air di Lapangan Terbang (Lapter) Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan didalangi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Koops TNI Habema kini memburu Elkius Kobak, pentolan OPM yang memimpin aksi kekerasan bersenjata pada Kamis pagi (2/7).

Kepala Penerangan (Kapen) Koops TNI Habema Letkol Infanteri M. Wirya Arthadiguna menyampaikan bahwa Tim Patroli Koops TNI Habema langsung melaksanakan penyisiran dan pengejaran terhadap para pelaku untuk menjaga situasi keamanan dan mendukung proses penegakan hukum.

”Tim patroli juga terus melaksanakan penyisiran dan pengejaran terhadap para pelaku. Kami akan terus bersinergi dengan seluruh unsur terkait agar keamanan masyarakat dan pelayanan penerbangan perintis di Papua tetap terjaga,” terang dia kepada awak media pada Jumat (3/7).

Pagi tadi, Koops TNI Habema sudah berhasil mengevakuasi jenazah pilot bernama Nicholas F Gosselin. Pria asal Amerika Serikat (AS) tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di lokasi pembakaran pesawat. Selain mengevakuasi jenazah korban, para prajurit TNI melakukan pengamanan di lokasi kejadian.

”Koops TNI Habema bersama unsur terkait terus melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan situasi tetap kondusif sekaligus mendukung proses penyelidikan yang sedang berlangsung,” ucap Wirya.

Menurut perwira menengah TNI AD dengan dua kembang di pundak tersebut, pengamanan wilayah dilakukan oleh Koops TNI Habema untuk menjamin keamanan masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas penerbangan perintis di wilayah pedalaman Papua. Atas jatuhnya korban, pihaknya menyampaikan duka cita.

”Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya pilot PT AMA Air. Koops TNI Habema berkomitmen mendukung proses evakuasi, menjaga keamanan wilayah, serta membantu penegakan hukum,” tegasnya.

Dalam proses evakuasi jenazah korban, Koops TNI Habema mengerahkan 10 personel dan 2 Helikopter Caracal. Seluruh proses evakuasi dilaksanakan melalui koordinasi terpadu dengan mengedepankan faktor keamanan dan ketelitian, mengingat medan operasi berada di wilayah pegunungan.

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”Jenazah Nicholas F. Gosselin berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian dan telah tiba dengan di Timika setelah diterbangkan menggunakan dukungan udara Koops TNI Habema. Selanjutnya, jenazah akan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses penanganan lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku,” bebernya.