KKB Bakar Pesawat AMA PK-RCY di Bandara Balinggama Yahukimo, Pilot Dikabarkan Tewas

Ilustrasi pesawat perintis di Papua. (Freepik)
JawaPos.com - Serangan oleh kelompok bersenjata terjadi di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Kamis (2/7).
Berdasar laporan awal yang diterima oleh awak media, kelompok tersebut menyasar Pesawat milik maskapai AMA dengan nomor registrasi PK-RCY.
Dalam laporan itu disampaikan bahwa serangan terjadi sekitar pukul 09.15 WIT. Pesawat yang baru saja mendarat di Kampung Balinggama langsung dibakar.
Meski belum terkonfirmasi, seorang pilot bernama Nicholas F. Goselin dikabarkan menjadi korban meninggal dunia dalam serangan itu.
”Kejadiannya betul (ada serangan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo),” kata Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi oleh awak media.
Laporan itu juga mencatat bawah pesawat AMA terbang dengan rute Wamena-Balinggama-Wamena.
Informasi awal menyatakan bahwa pesawat tersebut melayani penerbangan sipil. Saat peristiwa terjadi, pilot membawa 7 orang penumpang dari Wamena.
”Berdasarkan informasi awal tersebut, setelah pesawat mendarat di Lapter Balinggama terjadi aksi penyerangan yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB),” bunyi laporan itu.
Otoritas terkait sudah memastikan bahwa pesawat dengan kode registrasi PK-RCY dibakar oleh kelompok penyerang.
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Sementara pilot yang tercatat berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS), diduga dibunuh oleh kelompok bersenjata tersebut. Pihak keamanan dari Polri maupun TNI masih mendalami peristiwa itu.
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