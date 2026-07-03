Operasi Militer Koops TNI Habema, Wakil Komandan OPM Okto Tigau Tewas

JawaPos.com - Koops TNI Habema berhasil melumpuhkan salah seorang pentolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Intan Jaya pada Selasa (30/6). Penindakan berlangsung dalam operasi di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol (Inf) M. Wirya Arthadiguna mengungkapkan bahwa pentolan OPM itu bernama Okto Tigau, wakil komandan operasi Batalyon Metua Kodap VIII/Intan Jaya TPNPB-OPM.

Berdasar data, Okto Tigau diketahui pernah terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan di Intan Jaya, termasuk penembakan aparat keamanan, pekerja sipil, penyiksaan warga, dan intimidasi terhadap masyarakat.

Oleh prajurit TNI, Okto Tigau dilumpuhkan. Pasukan TNI mendeteksi 4 orang bergerak sembunyi-sembunyi menuju pos pada malam hari.

Sesuai prosedur, personel memberikan peringatan secara bertahap. Namun peringatan tersebut tidak direspons.

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”Sekitar pukul 22.00 WIT terjadi kontak tembak yang diawali oleh kelompok tersebut. Berdasarkan pengamatan di lapangan, 3 orang melarikan diri, sementara 1 orang terjatuh di sekitar lokasi,” kata Wirya dikutip pada Jumat (3/7).

Dengan mempertimbangkan faktor keamanan, malam itu prajurit TNI tidak melakukan penyisiran. Besoknya, mereka bergerak sesuai prosedur dan menemukan satu jenazah laki-laki.

Di sekitar jenazah itu, prajurit juga menemukan sebuah parang. Setelah dicocokkan secara fisik, jenazah itu diidentifikasi sebagai Okto Tigau.