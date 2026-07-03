TNI Rebut Lapter Balinggama Yahukimo dari OPM dan Evakuasi Jenazah Pilot Pesawat AMA

Koops TNI Habema mengevakuasi jenazah pilot pesawat PT AMA Air dari Lapter Balinggama, Yahukimo, pada Jumat (3/7). (Koops TNI Habema)
JawaPos.com - Koops TNI Habema memastikan sudah berhasil mengevakuasi jenazah pilot pesawat milik PT AMA Air pada Jumat pagi (3/7) WIT.
Korban atas nama Nicholas F. Gosselin itu dievakuasi dari Kampung Balinggama, Distrik Soboham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Wakil Panglima Koops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto menyampaikan bahwa evakuasi jenazah korban dilakukan melalui operasi khusus perebutan cepat dan SAR taktis.
Sebelum mengevakuasi jenazah pilot berkebangsaan Amerika Serikat (AS) itu, para prajurit TNI lebih dulu merebut Lapangan Terbang (Lapter) Balinggama dari OPM.
”Melalui melalui operasi khusus perebutan cepat dan SAR taktis, kami memastikan proses evakuasi dapat dilaksanakan secara cepat, aman, dan profesional,” kata dia dalam keterangan resmi yang diterima oleh awak media.
Operasi tersebut dilaksanakan oleh 10 orang prajurit dari Koops TNI Habema. Mereka bergerak dengan dukungan 2 unit Helikopter Caracal dan bergerak sangat cepat, terukur, dan terkoordinasi.
Langkah-langkah taktis tersebut diambil karena medan operasi berada di area pegunungan.
Selain evakuasi jenazah korban, Koop TNI Habema juga menyisir dan mengejar terduga pelaku penembakan dan pembakaran pesawat dengan nomor registrasi PK-RCY tersebut. Namun fokus utama tetap pada evakuasi jenazah korban.
”Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum. Prioritas kami adalah menyelamatkan korban, mengamankan lokasi, melindungi masyarakat, serta mendukung proses penegakan hukum terhadap para pelaku,” imbuhnya.
Sebanyak 7 orang penumpang pesawat perintis milik PT AMA Air di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Kamis (2/7), dipastikan selamat.
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