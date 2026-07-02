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Muhammad Ridwan
Jumat, 3 Juli 2026 | 06.18 WIB

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Wilayah Sumut, Tangkap Kepala Daerah?

ILUSTRASI. Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang tunai. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

ILUSTRASI. Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang tunai. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pada Kamis (2/7). Informasi yang beredar menyebutkan tim penindak KPK masih menjalankan rangkaian operasi di sejumlah lokasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan OTT tersebut berlangsung di Kabupaten Langkat, Binjai, dan Medan. Hingga saat ini, proses penindakan tersebut masih berlangsung.

Meski demikian, KPK belum memberikan penjelasan resmi terkait operasi senyap tersebut. Upaya konfirmasi kepada Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo belum memperoleh tanggapan.

Mengutip Sumut Pos (Jawa Pos Grup), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat, Wahyudianto, mengaku belum memperoleh informasi resmi terkait kabar tersebut.

"Kami belum mendapat informasi resmi," ujarnya singkat.

Sumber yang dihimpun menyebutkan, proses pengembangan perkara kemudian berlanjut hingga Kota Medan. Sejumlah pihak yang diamankan dikabarkan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK di Mapolda Sumatera Utara.

Selain itu, beredar informasi bahwa di antara pihak yang diperiksa terdapat unsur rekanan serta seorang mantan anggota DPRD Sumatera Utara. Namun, identitas maupun status hukum mereka belum diumumkan secara resmi.

Editor: Estu Suryowati
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