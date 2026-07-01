Penampakan Bupati Kuansing Suhardiman Amby Kenakan Rompi Tahanan usai Kabur saat OTT KPK

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, pada Rabu (1/7).

Suhardiman terlihat mengenakan rompi tahanan KPK, saat keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 15.43 WIB.

KPK juga menahan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnain serta Direktur Utama PT MIC, Ardiles. Keduanya turut mengenakan rompi tahanan berwarna oranye sebagai tanda telah resmi ditahan.

Sebelum memasuki mobil tahanan, Suhardiman sempat menyampaikan pesan singkat. Ia meminta masyarakat mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

"Makasih mohon dukungannya doa ya kita asas praduga tak bersalah ya sama-sama kita berdoa ya," ujar Suhardiman.

KPK amankan 10 orang dalam OTT di Kabupaten Kuansing Tim penindakan KPK mengamankan 10 orang dalam giat penindakan yang dilakukan pada Senin (28/6). Ia merinci, sembilan orang ditangkap di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan satu orang lainnya diamankan di Jakarta.