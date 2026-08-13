KPK Dalami Selisih Uang di Amplop yang Dikembalikan Menhut Raja Juli, Kapolres Kuansing-Ajudan Berpo

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya selisih uang dalam pengembalian amplop yang sebelumnya diberikan Bupati Kuantan Singingi (Ku0ansing) Suhardiman Amby kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

Sebab, dari total SGD 14.000 yang disebut diberikan, hanya SGD 12.000. KPK kini menelusuri keberadaan selisih sebesar 2.000 dolar Singapura tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik akan menggali informasi dari pihak-pihak yang diduga mengetahui proses pemberian maupun pengembalian uang tersebut.

"Selisih 2.000 dolar Singapura itu tentu nanti penyidik akan telusuri, akan dalami kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui mengapa ada selisih antara pemberian dan pengembalian tersebut," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam (12/8).

Menurut Budi, penyidik membuka kemungkinan memeriksa sejumlah pihak yang mengetahui atau terlibat dalam proses pengembalian amplop tersebut.

Salah satu pihak yang berpotensi dimintai keterangan adalah Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana. Selain itu, ajudan Menteri Kehutanan juga menjadi pihak yang disebut berkaitan dengan proses pengembalian amplop tersebut.

Ia menegaskan, KPK akan menentukan pemanggilan berdasarkan kebutuhan penyidikan, terutama apabila pihak-pihak tersebut dinilai mengetahui rangkaian pemberian dan pengembalian uang.