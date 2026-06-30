Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Berat Badan Eks Menpora Dito Ariotedjo jadi Sorotan

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6).
JawaPos.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Namun, postur tubuh Dito Ariotedjo yang terlihat langsing lain dari biasanya menjadi sorotan.
Ia mengaku menjaga pola makan serta hidup sehat, sehingga berat badannya turun maksimal.
"Saya balik ke pola jaman saya disiplin.
Makan saya batasin maksimal 800-1000 kalori per hari, olahraga tiap hari. Cemilan sangat minim. Kuncinya asupan gizi dan nahan laper," kata Dito usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Selasa (30/6).
Ia pun mengaku berat badannya turun derastis hingga 40 kg. "Sejauh ini 40 kg. Saya kan naik berat badan 2020-2023 hampir 50 kg," tuturnya.
Sementara, Dito mengaku didalami soal surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.
"Tadi ini pemeriksaan buat sprindik yang baru," ungkap Dito.
Ia mengaku materi pemeriksaan hari ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya, pada 23 Januari lalu. Ia mengaku masih didalami soal mekanisme kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi ke Indonesia.
"Lebih karena waktu itu kan saya ada dalam lokasi di Arab Saudi pas pertemuan dengan MBS. Kan kebetulan mertua juga terkait dengan asosiasi. Jadi lebih digali kesitu," pungkasnya.
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