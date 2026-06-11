Jalani Pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Komika Praz Teguh Kaget Hanania Travel Lakukan Penipuan dan Penggelapan Dana Jamaah Umrah

JawaPos.com - Komika Praz Teguh mengaku kaget usai mengetahui Hanania Travel terseret kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana jamaah umrah. Sebagai salah seorang pemengaruh yang digandeng untuk bekerja sama dengan agen travel tersebut, dia mengaku mendapat diskon untuk 4 orang, karena memberangkatkan 24 orang sekaligus.

Keterangan itu disampaikan oleh Praz Teguh usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini (11/6). Kepada awak media, Praz mengungkapkan bahwa dia dan istrinya berangkat umrah bersama rombongan dengan jumlah total 24 orang. Dari 24 orang itu, 4 diantaranya mendapat diskon. potongan harga tersebut ditukar dengan konten di media sosial (medsos).

”Karena kami berangkat 24 orang itu, kami dapat diskon,” kata Praz Teguh.

Meski sudah mendapat diskon, Praz Teguh mengaku tetap keluar uang dalam jumlah yang cukup besar angkanya mencapai Rp 948 juta atau mendekati Rp 1 miliar. Itu termasuk biaya untuk upgrade kamar hotel dan penerbangan kelas bisnis. Dia memastikan, untuk semua kebutuhan tersebut dirinya membayar dan merogoh kocek sendiri.

Sedangkan kerja sama dengan Hanania Travel hanya terbatas pada potongan untuk 4 orang dalam rombonganya. Diskon itu kemudian di-barter dengan konten. Mekanisme tersebut serupa dengan kerja sama Hanania dengan influencer atau pemengaruh lain yang juga digandeng oleh agen travel tersebut untuk promosi.

”Karena saya didiskon 4 orang. Jadi, kami berkolaborasi buat barter konten. Begitu sebenarnya. Tidak, tidak ada menerima aliran dana apa pun kecuali uang saku,” ucap dia.

Uang saku yang diterima dari Hanina Travel, lanjut Praz Teguh, sudah dia kembali dalam pemeriksaan hari ini. Oleh Praz Teguh, uang tersebut diserahkan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Namun, dia enggan menyebutkan nominal uang saku tersebut. Dia menekankan bahwa penyidik yang berhak menyampaikan hal tersebut.

“Uang saku saya kembalikan hari ini kepada pihak berwajib,” ujarnya.