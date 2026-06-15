Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta Gagalkan Penyelundupan Narkoba di Dalam Alat Kontrasepsi

Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta kembali menggagalkan dua upaya penyelundupan narkoba, Senin (16/5/2026). (ANTARA/Siti Nurhaliza)
JawaPos.com - Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta kembali menggagalkan dua upaya penyelundupan narkoba yang dilakukan pengunjung dengan modus menyembunyikan barang terlarang tersebut di dalam alat kontrasepsi.
"Pada hari ini kami telah menggagalkan dua kali upaya penyelundupan narkoba oleh pengunjung yang hendak masuk ke dalam Lapas Narkotika Jakarta," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Lapas Narkotika Jakarta Edi Sigit Budiman di Jakarta, Senin.
Pengungkapan tersebut terjadi saat petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung yang akan memasuki area lapas.
Upaya penyelundupan pertama berhasil digagalkan sekitar pukul 14.30 WIB.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan barang yang diduga narkotika dengan berat sekitar 9 gram.
Berselang 15 menit kemudian, tepatnya pukul 14.45 WIB, petugas kembali menemukan narkoba yang diduga memiliki berat sekitar 20 gram dari pengunjung lainnya.
Menurutnya, kedua pelaku menggunakan modus yang sama untuk mengelabui petugas. Narkoba dibungkus menggunakan alat kontrasepsi, kemudian disembunyikan di area kemaluan sebelum dibawa masuk ke dalam lapas.
"Modus operandinya yaitu menyelundupkan narkoba melalui alat kontrasepsi yang dibungkus, kemudian dimasukkan ke dalam kemaluan pelaku dan berupaya dibawa masuk ke dalam Lapas Narkotika Jakarta," jelas Sigit.
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