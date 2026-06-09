PPATK Ungkap Uang Jemaah Hanania Travel Umroh Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi, Sejumlah Rekening Diblokir

JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bergerak cepat mengusut kasus dugaan penipuan umrah Hanania Travel (PT Khazanah Tamma Internasional). Lembaga intelijen keuangan ini resmi memblokir seluruh rekening yang diduga terkait dengan pelarian dana jemaah.

Langkah tegas ini diambil menyusul laporan ratusan jemaah yang gagal berangkat ke Tanah Suci.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan, pihaknya terus melakukan penelusuran aliran dana dan berkoordinasi aktif dengan penyidik kepolisian.

"Ya kami sudah koordinasikan terus dengan penyidik yang menangani," ujar Ivan saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (9/6).

Guna mengamankan sisa aset para jemaah, PPATK telah mengambil tindakan dengan membekukan seluruh rekening yang terindikasi menampung uang haram tersebut.

"Rekening sudah kami hentikan semua," tegas Ivan.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kepemilikan rekening-rekening tersebut, Ivan menjelaskan bahwa pemblokiran menyasar ke banyak pihak yang terlibat.

"Semua yang diduga terkait," lanjutnya.

Ivan juga mengungkapkan fakta dari hasil penelusuran sementara. Dana milik jemaah umrah yang seharusnya digunakan untuk akomodasi ke Arab Saudi, justru diselewengkan oleh pihak manajemen.