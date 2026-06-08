KPK OTT Bupati Muara Enim Edison, Libatkan Pejabat Pemkab dan Swasta

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Muara Enim, Edison, pada Senin (8/6). Edison diamankan bersama sembilan orang lainnya dalam giat tangkap tangan tersebut.

"Lima orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (8/6).

"Kemudian lima orang lainnya dari pihak swasta," sambungnya.

Budi menyatakan, tim penindakan KPK total mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan tersebut. Mereka diamankan di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan.

"Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan 10 orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan," ucap Budi.

Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci dugaan kasus yang menyasar Bupati Muara Enim tersebut. Tim penindakan KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam giat tangkap tangan tersebut.

"Tim masih di lapangan, kami akan update kembali perkembangannya," tegasnya.