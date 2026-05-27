Viral Santriwati di Pekalongan Ngaku Hamil Tanpa Berhubungan Badan, Perut Membesar Hanya Waktu Maghrib-Isya, Lalu Mengecil Kembali

JawaPos.com – Seorang santriwati berinisial F,22, asal Pekalongan viral mengaku hamil hingga melahirkan tanpa berhubungan badan. Dari narasi yang beredar, F hamil hanya sebentar, yakni pada September 2025, lalu Desember 2025 melahirkan. Anehnya, yang juga membuat kaget keluarga, selama masa kehamilan itu perut F membesar hanya ketika waktu Maghrib sampai Isya. Setelah itu perutnya mengecil kembali seperti tidak hamil.

Slamet, ayah F, berkeyakinan bahwa begitulah yang terjadi pada F.

"Kami sudah meyakini memang begitu kejadiannya. Kami sudah meyakini dan menganggap ini takdir Allah. Biar orang tidak percaya. Kami pun heran dan bingung, tapi mau bagimana? Saya perlu menjelaskan bagiamana lagi?" kata Slamet dan istrinya, saat ditemui wartawan, dikutip dari Metropekalongan.com (JawaPos Group), Rabu (27/5).

Pasangan suami-istri ini juga mengiyakan pula soal perut F yang hanya membesar pada waktu tertentu.

"Iya, memang begitu. Bahkan seminggu sebelum melahirkan, anak saya masih bisa tiduran tengkurap sambil mainan HP," terang mereka.

Ditanya kapan mimpi-mimpi ‘aneh’ itu dialami F, Slamet mengatakan terjadi saat F masih berada di ponpes dan juga ketika di rumah. F selalu bercerita.

"Baru menyadari hamil ketika dia sudah tidak menstruasi itu, September itu," ucapnya.

Ia menjabarkan, F mondok selama tujuh tahun sejak lulus MTs (Madrasah Tsanawiyah). Selama di ponpes, F juga sering ia jenguk tiap masa sambang pondok.