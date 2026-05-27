Santriwati di Pekalongan Ngaku Hamil dan Melahirkan Tanpa Berhubungan Badan, Kiainya Terungkap Kerap Minta Dipijat hingga Dipegang Alat Vitalnya oleh Santriwati-santriwatinya

DITANGKAP: AHF saat digelandang di Polres Pekalongan Kota. (Metropekalongan.com).

JawaPos.com - Kiai AHF, Pimpinan Pondok Pesantren di Kecamatan Buaran, Kota Pekalongan, ditangkap karena diduga melecehkan beberapa santriwati yang mondok di tempatnya mengajar. Modus operandinya, sang kiai meminta santriwati-santriwatinya memijat tubuhnya, lalu disuruh memegang alat vitalnya.

Selain itu, sebagian korban juga mengaku pernah mengalami perabaan pada bagian dada dan kelamin.

Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yariandi, menduga jumlah korban bisa bertambah. Polisi saat ini masih berupaya membujuk korban lain agar berani melapor, termasuk seorang perempuan yang diduga pernah hamil hingga melahirkan akibat kasus serupa.

“Tidak menutup kemungkinan jumlah korban bertambah. Ada informasi salah satu korban sampai hamil dan melahirkan, tetapi yang bersangkutan masih belum bersedia bicara. Posisinya di Kabupaten Pekalongan,” katanya, dilansir dari Metropekalongan.com ( JawaPos Group), Rabu (27/5). Untuk mempermudah pelaporan, polisi membuka posko pengaduan sekaligus layanan pendampingan psikologis bagi para korban.