Jaksa KPK Bongkar Pertemuan Dirjen Bea Cukai dengan Tersangka Bos Blueray Cargo di Hotel Borobudur

JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya pertemuan antara Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Djaka Budhi Utama, dengan tersangka kasus suap Bos Blueray Cargo, John Field, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Pertemuan itu berlangsung pada 22 Juli 2025.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi Orlando Hamonangan yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (20/5).

Jaksa menanyakan kronologi awal pertemuan antara John Field dan Djaka Budi Utama yang berlangsung di Hotel Borobudur, pada 22 Juli 2025.

Orlando menjelaskan, dirinya mendapat perintah dari Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono, untuk mengatur pertemuan dengan John Field. Ia juga diminta menyampaikan bahwa agenda tersebut akan dihadiri Djaka, Sisprian, serta Direktur Penindakan dan Penyidikan, Rizal.

"Jadi disampaikan bahwa tadi 'kamu hubungi Pak John supaya nanti datang ke Hotel Borobudur'," tanya Jaksa di ruang sidang.

"Betul," jawab Orlando.

"Nanti ketemu sama Pak Dirjen Pak Djaka kemudian Pak Rizal sama Pak Sisprian, begitukah?" cecar Jaksa.

"Iya Pak," timpal Orlando.