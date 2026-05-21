Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Kamis, 21 Mei 2026 | 18.18 WIB

Jaksa KPK Bongkar Pertemuan Dirjen Bea Cukai dengan Tersangka Bos Blueray Cargo di Hotel Borobudur

Dirjen Bea Cukai, Djaka Budhi Utama akhirnya buka suara soal Kejaksaan Agung yang kembali melakukan penggeledahan di sejumlah kantor Bea dan Cukai. (Nurul/JawaPos.com) - Image

Dirjen Bea Cukai, Djaka Budhi Utama akhirnya buka suara soal Kejaksaan Agung yang kembali melakukan penggeledahan di sejumlah kantor Bea dan Cukai. (Nurul/JawaPos.com)

JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya pertemuan antara Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Djaka Budhi Utama, dengan tersangka kasus suap Bos Blueray Cargo, John Field, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Pertemuan itu berlangsung pada 22 Juli 2025.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi Orlando Hamonangan yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (20/5).

Jaksa menanyakan kronologi awal pertemuan antara John Field dan Djaka Budi Utama yang berlangsung di Hotel Borobudur, pada 22 Juli 2025.

Orlando menjelaskan, dirinya mendapat perintah dari Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono, untuk mengatur pertemuan dengan John Field. Ia juga diminta menyampaikan bahwa agenda tersebut akan dihadiri Djaka, Sisprian, serta Direktur Penindakan dan Penyidikan, Rizal.

"Jadi disampaikan bahwa tadi 'kamu hubungi Pak John supaya nanti datang ke Hotel Borobudur'," tanya Jaksa di ruang sidang.

"Betul," jawab Orlando.

"Nanti ketemu sama Pak Dirjen Pak Djaka kemudian Pak Rizal sama Pak Sisprian, begitukah?" cecar Jaksa.

"Iya Pak," timpal Orlando.

Orlando mengungkapkan, John Field sempat mempertanyakan tujuan pertemuan tersebut. Namun, ia mengaku tidak mengetahui alasan detail agenda itu karena hanya diminta menyampaikan pesan kepada John.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Respons Purbaya usai Prabowo Minta Bos Bea Cukai Diganti: Kalau Itu Perintah Saya Akan Kerjakan, tapi Saya Cek Dulu! - Image
Ekonomi

Respons Purbaya usai Prabowo Minta Bos Bea Cukai Diganti: Kalau Itu Perintah Saya Akan Kerjakan, tapi Saya Cek Dulu!

Kamis, 21 Mei 2026 | 01.49 WIB

Tegas! Prabowo Minta Purbaya Pecat Pimpinan Bea Cukai yang Tidak Bisa Kerja - Image
Nasional

Tegas! Prabowo Minta Purbaya Pecat Pimpinan Bea Cukai yang Tidak Bisa Kerja

Rabu, 20 Mei 2026 | 19.54 WIB

Pesan Prabowo ke Purbaya: Kalau Pimpinan Bea Cukai Tidak Mampu, segera Ganti! - Image
Ekonomi

Pesan Prabowo ke Purbaya: Kalau Pimpinan Bea Cukai Tidak Mampu, segera Ganti!

Rabu, 20 Mei 2026 | 19.51 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

3

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

4

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

5

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

6

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

7

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

8

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

9

18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore