Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Selasa, 19 Mei 2026 | 23.02 WIB

Pimpinan KPK Pastikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Tak Mandek: Segera Dilimpah ke Pengadilan

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. - Image

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

JawaPos.com - Kasus dugaan korupsi kuota haji masih terus bergulir dan diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski masa penahanan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah diperpanjang dua kali, proses hukum disebut tetap berjalan dan tidak mengalami hambatan.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menegaskan penyidikan perkara tersebut masih berlangsung. Ia menyatakan, penyidik saat ini sedang mematangkan seluruh alat bukti sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

“Ya, ada proses penyidikan sedang berjalan dan penahanannya juga masih ada waktu, supaya lebih matang gitu. Tentu saja pasti akan segera kita limpahkan ke pengadilan kalau sudah waktunya,” kata Fitroh di Gedung Rupbasan KPK, Jakarta, Selasa (19/5).

Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan secara maksimal agar seluruh temuan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.

“Supaya semuanya itu ada bukti-bukti hukum supaya agar kita mampu pertanggungjawabkan dan kita sajikan di persidangan,” ujarnya.

Fitroh juga menyebut sejauh ini penyidik tidak menghadapi kendala, termasuk dalam proses pemanggilan saksi.

“Ya itu di tataran teknis penyidik ya, saya pikir,” tegasnya.

Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari dua penyelenggara negara, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Sementara itu, dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus ketua umum asosiasi.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Eks Menko PMK Muhadjir Effendy Minta Tunda Pemeriksaan sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Bakal Jadwalkan Ulang - Image
Kasuistika

Eks Menko PMK Muhadjir Effendy Minta Tunda Pemeriksaan sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Bakal Jadwalkan Ulang

Senin, 18 Mei 2026 | 20.25 WIB

KPK Panggil Eks Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji - Image
Kasuistika

KPK Panggil Eks Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 18 Mei 2026 | 18.31 WIB

KPK Pastikan Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan di Sidang Dugaan Korupsi Kuota Haji - Image
Kasuistika

KPK Pastikan Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan di Sidang Dugaan Korupsi Kuota Haji

Jumat, 24 April 2026 | 16.16 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

3

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit

6

Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh

7

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

8

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

9

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

10

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore