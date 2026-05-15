Artis hingga Anggota DPR Bela Nadiem Makarim usai Dituntut 18 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun

JawaPos.com - Tuntutan hukum tehadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook menyita perhatian publik. Nadiem Makarim dituntut dengan hukuman 18 tahun penjara serta uang pengganti yang fantastis sebesar Rp 5,6 triliun.

Sejumlah artis hingga Anggota DmenPR RI ikut buka suara dan menunjukkan reaksi mereka terhadap tuntutan hukum yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Nadiem Makarim. Hal itu terlihat dari sejumlah publik figur yang mengomentari unggahan dari Franka Makarim, istri Nadiem.

Berikut deretan artis hingga Anggota DPR ikut membela Nadiem Makarim:

1. Inul Daratista

Pedangdut Inul Daratista mengaitkan tuntutan hukum terhadap Nadiem dengan alasannya selama ini menolak tawaran masuk dunia politik. Hal itu diunggah Inul lewat story pada akun media sosial Instagram.

Inul menegaskan dirinya menolak tawaran menjadi anggota dewan, lantaran enggan menyakiti hati rakyat. Bahkan, setelah melihat Nadiem dizalimi hatinya merasa sedih.

"Sabar yo pak nadiem kita semua berdoa buatmu... ojo sakit pak, aku yakin Allah bersamamu sing kuat," tulis Inul dalam unggahan story Instagram.

2. Rossa

Penyanyi yang akrab dipanggil Teh Ocha itu turut memberikan simpati atas tuntutan hukum terhadap Nadiem. Rossa terlihat mengomentari unggahan istri Nadiem, Franka Makarim, dalam media sosial Instagram.