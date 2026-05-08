Polisi Ungkap Penyebab Kebakaran yang Menewaskan Anggota BPK Haerul Saleh: Ruang Kerja Hangus 80 Persen

JawaPos.com - Insiden tragis menimpa Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Haerul Saleh. Ia ditemukan meninggal dunia setelah ruang kerjanya yang berada di lantai empat rumah pribadinya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, terbakar pada Jumat (8/5) pagi.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol. I Putu Yuni Setiawan mengungkapkan kondisi ruang kerja pasca diamuk si kago merah yang hangus hingga 80 persen.

"Kondisi yang terbakar ya sementara 80-an (persen) lah ya," ujar Putu Yuni di lokasi kejadian.

Meskipun api menghanguskan lantai empat, Kapolres memastikan lantai bawah rumah tersebut dalam kondisi aman. "Utuh kalau bawah. Satu lantai ruang kerja di lantai empat aja," jelasnya.

Olah TKP Libatkan Puslabfor Mabes Polri Untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran, Polres Metro Jakarta Selatan menggandeng tim Identifikasi dan Puslabfor Mabes Polri. Petugas kini tengah menyisir sisa-sisa puing di lokasi untuk mencari titik terang awal mula munculnya api.

Kapolres menjelaskan bahwa saat kejadian, api dilaporkan muncul sekitar pukul 08.00 WIB. "Kejadian sekitar jam 08.00 kurang kejadiannya," tambahnya.

Dugaan Bahan Mudah Terbakar di Lokasi Terkait desas-desus adanya bahan kimia seperti thinner yang memicu api, pihak kepolisian belum memberikan jawaban final. Namun, sejumlah barang bukti telah diamankan untuk diuji secara medis-legal.

"Makanya, kan nanti segala barang yang ada di atas kita bawa ke Labfor, kandungannya apa, pemudah terbakar, dan lain sebagainya," tegas Kombes Putu Yuni.