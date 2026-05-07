Bertahun-Tahun Pelaku Cabuli Puluhan Santriwati, Penasihat Hukum Korban Curiga Ada Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Anshari Kiai Cabul di Pati

JawaPos.com - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah (Jateng) bernama Anshari bertahun-tahun melakukan kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati. Penasihat hukum curiga, perbuatan itu lolos dari jerat hukum karena keterlibatan pihak lain.

Dugaan itu diungkap secara langsung oleh penasihat hukum korban, Ali Yusron. Saat bertemu dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea di Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut) pada Kamis sore (5/7), Ali menyatakan bahwa ada kemungkinan seseorang berinisial K turut serta dalam kasus kekerasan seksual yang menjerat pengasuh ponpes bernama Anshari.

”Saya sudah komunikasi sama timnya Bang Hotman Paris. Bang ini bagaimana kalau ada, dugaan kami si K ini ikut serta. Sudah lama sudah tahu kok dibiarkan,” ungkap dia kepada awak media.

Kecurigaan itu muncul lantaran K sudah bertahun-tahun ikut bersama Anshari. Namun demikian, selama itu pula kasus kekerasan seksual yang dialami oleh para santriwati tidak pernah muncul. Baru belakangan ini kasus tersebut terungkap. Menurut dia, keterlibatan K perlu didalami. Mengingat yang bersangkutan tahu beberapa detail kejadian.

”Si K bertahun-tahun di situ, aku yakin pasti ada peristiwa hukum ikut serta (dalam perbuatan Anshari). Aku sudah ngobrol sama timnya abang (Hotman) kemarin, tak ungkap nanti. Dan si K itu, ini perlu dicatat penting nanti ini, si K itu tahu persis pada jam, pada saat si A (Anshari) ini tersangka ini melakukan (perbuatan) sebetulnya,” ucap dia.

Meski penanganan kasus yang diproses oleh Polresta Pati itu belum sampai pada pendalaman peran K, Ali tetap mengapresiasi langkah para penyidik. Sebab, setelah bertahun-tahun mandek, tiga bulan belakangan penanganan kasus tersebut mengalami perkembangan yang signifikan. Apalagi setelah beberapa jajaran di Polresta Pati diganti.

”Saya juga terima kasih Bang sama penyidik yang baru ini, karena saya masuk (mendampingi korban pada 2026) di situ ketika saya masuk di perkara ini penyidiknya baru, Bang. Penyidiknya baru, kanitnya baru, kasatnya baru, Bang. Nah kami pelajari baru, apa sih ini untuk perkara pencabulan ini,” ungkapnya.

Langkah itu diambil karena sejak kasus tersebut bergulir pada 2024, tidak ada perkembangan signifikan. Penangannya mentok sampai proses penyidikan. Tidak ada penetapan tersangka apalagi penangkapan pelaku. Setelah dia masuk, lanjut Ali, kasus itu ditangani cepat. Bahkan hari ini pelaku yang sempat kabur dan buron sudah berhasil ditangkap.

Sebelumnya diberitakan bahwa pelarian Ashari berakhir hari ini. Sempat buron dan memutus komunikasi, polisi meringkus kyai cabul itu di wilayah Wonogiri. Adalah Tim Satreskrim Polresta Pati yang berhasil membekuk pelaku kekerasan seksual terhadap banyak santriwati Ponpes Ndolo Kusumo tersebut.