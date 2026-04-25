Terseret Korupsi Dana Hibah Rp 242 M, Nasib Ketua DPRD Magetan Suratno di PKB masih Menggantung

Status Ketua DPRD Magetan, Suratno di PKB masih menggantung usai ditetapkan tersangka korupsi dana hibah pokir 2020-2024. (Dok/Radar Madiun)
JawaPos.com-PKB Jawa Timur belum menentukan sikap terhadap Ketua DPRD Kabupaten Magetan Suratno setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah program pokok pikiran (pokir) senilai Rp 242 miliar.
Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Multazamudz Dzikri atau Azam, menyampaikan pihaknya tengah mendalami secara menyeluruh perkara yang menjerat kadernya, yang juga menjabat Ketua DPC PKB Magetan.
Soal status kader Suratno, PKB Jawa Timur belum mengambil keputusan tegas seperti pemecatan. Partai memilih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan.
“Terkait status kader, kita nunggu prosesnya dulu ya. Yang saya dengar sejak surat pemanggilannya sebagai saksi, (PKB) telah memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan,” ucap Azam, Sabtu (25/4).
Namun yang jelas, DPW PKB Jawa Timur tetap bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang berjalan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan tim kuasa hukum Suratno untuk mengetahui perkembangan perkara.
“Kami sedang mempelajari kasusnya, kami juga menghormati proses yang sedang berjalan. Kami akan berkoordinasi dengan Tim Hukumnya Pak Ratno terkait dengan proses yang sekian waktu telah dijalani,” pungkasnya.
Kronologi singkat
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!